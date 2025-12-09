iscrizioni alla scuola secondaria la lettera di valditara sponsorizza gli istituti tecnici ai licei solo quattro righe ancora meno al percorso made in italy

Le iscrizioni alla scuola secondaria per l’anno 2026/2027 si avvicinano, con attenzione particolare agli istituti tecnici, promossi dal Ministro Valditara. Meno spazio è riservato ai licei, e ancora meno al percorso “made in Italy”. Un momento cruciale per le famiglie che devono decidere il futuro scolastico dei loro figli.

“Cari Genitori, nelle prossime settimane saranno avviate le procedure di iscrizione per l’anno scolastico 20262027 e le nostre ragazze e i nostri ragazzi potranno scegliere il percorso di studi da intraprendere al termine della scuola secondaria di primo grado. Si tratta di un momento fondamentale: e? l’inizio di un percorso di vita, oltre che di studio, che dovra? servire a valorizzare i talenti, le attitudini e le aspettative di ogni giovane. Per questa ragione il sistema scolastico si impegna a offrirVi il suo supporto”. Puntuale – come ogni anno da quando è al governo – nei giorni scorsi, il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha scritto alle mamme e ai papà d’Italia che devono scegliere con i loro figli la scuola secondaria, per fornire loro le prospettive lavorative dei diplomati, alcune tendenze del mondo del lavoro e alcuni dati sulle possibilità di scelta dei percorsi di studio dopo il diploma: Istituti Tecnologici Superiori Academy e Università. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it