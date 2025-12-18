Iscrizioni alla prima classe del liceo del Made in Italy 2026 27 Indicazioni

Scopri la nuova opportunità di iscrizione alla prima classe del liceo del Made in Italy per l’anno scolastico 2026/27. Un percorso formativo innovativo che valorizza le eccellenze italiane, integrandosi nel sistema dei licei previsto dalla normativa vigente. Un'occasione unica per immergersi nelle tradizioni, nelle competenze e nelle eccellenze che rendono il Made in Italy un patrimonio culturale e imprenditoriale riconosciuto nel mondo.

Il percorso liceale del made in Italy si inserisce nell’articolazione del sistema dei licei di cui all’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89 ed è stato introdotto dall'art. 18 della legge n. 206 del 27 dicembre 2023. L'articolo Iscrizioni alla prima classe del liceo del Made in Italy 202627. Indicazioni . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

