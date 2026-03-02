irina shayk fa dimenticare i look di sanremo in versione hollywood risplende

Irina Shayk ha catturato l'attenzione durante gli Actor Awards 2026 a Los Angeles, indossando un look che si distingue dai vestiti sfoggiati a Sanremo. La modella ha scelto un abbigliamento in stile Hollywood, che le ha permesso di brillare sotto i riflettori. La sua presenza sulla passerella ha fatto parlare di sé, confermando il suo ruolo di protagonista nel mondo dello spettacolo.

A Irina Shayk è bastata una passerella, quella degli Actor Awards 2026 a Los Angeles, per cambiare la narrazione: la stessa top model che al Festival di Sanremo aveva lasciato pubblico e addetti ai lavori perplessi con una sequenza di look difficili da decifrare, torna sotto i riflettori in una versione impeccabile, cinematografica, potentemente glamour. E la memoria corre inevitabilmente a quel palco dell’Ariston, ai look firmati dall’amico Riccardo Tisci, a quella visione rimasta sospesa e mai davvero spiegata. Irina Shayk agli Actor Awards 2026: il trionfo dell’Hollywood glamour. Sul red carpet californiano il tema era “Reimagining Hollywood Glamour From the ‘20s and ‘30s” e Irina Shayk lo ha interpretato con una precisione quasi didattica, ma senza perdere un grammo della sua carica sensuale. 🔗 Leggi su Dilei.it

Sanremo, Irina Shayk fa melina su Russia e Putin: “Nessun commento politico”(Adnkronos) – "Sono qui e vorrei evitare commenti di carattere politico, siamo qui per celebrare l'amore, la musica, l'unità, l'energia positiva che...

Sanremo 2026: pasticcio in mondovisione, Irina Shayk statuina e Carlo Conti spiazzato da una parolaccia in direttaLa terza serata del festival non scorre liscia e gli intoppi si susseguono sul palco dell'Ariston. Carlo Conti alle prese con una figuraccia tecnica, parole di troppo e l'ospitata di Irina Shayk, che ... libero.it

I fidanzati di Irina Shayk: da Cristiano Ronaldo a Bradley Cooper. E quella (chiacchierata) notte degli Oscar 2019La top model russa co-conduttrice della terza serata del Festival di Sanremo di giovedì 26 febbraio ha avuto due storie importanti vissute inevitabilmente sotto i riflettori ... quotidiano.net

Laura Pausini “silenziata”, lo scivolone di Carlo Conti nella sera di Gino Cecchettin, Irina Shayk senza senso. Si fa presto a dire “protagoniste” - facebook.com facebook

#Sanremo2026 Cambio d'abito per Irina Shayk. La modella è co-conduttrice della terza serata del Festival #Radio1 #SanremoRai #RaiPlay #IrinaShayk x.com