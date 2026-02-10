Irina Shayk a Sanremo 2026

La modella russa Irina Shayk salirà sul palco dell’Ariston durante la terza serata di Sanremo 2026, il 26 febbraio. Non sarà sola, perché già si sa che Laura Pausini sarà al fianco di Carlo Conti, ma ora si aggiunge anche una presenza femminile internazionale. La sua partecipazione ha già fatto parlare, e molti si chiedono quale sarà il suo ruolo in questa edizione del festival.

Non solo Laura Pausini al fianco di Carlo Conti al Festival di Sanremo 2026. A calcare il palco dell’Ariston ci sarà un’altra presenza femminile: la modella e attrice russa Irina Shayk, attesa nella terza serata della kermesse canora, in programma giovedì 26 febbraio. Chi è Irina Shayk. Figlia di un minatore di carbone tataro musulmano e di un’insegnante di musica russa, Irina Shayk è nata a Emanželinsk, in Russia, il 6 gennaio 1986. La sua carriera da modella ha preso il via nel 2004, anno in cui ha vinto il concorso Miss?eljabinsk. Da allora, Irina ha lavorato come testimonial per marchi internazionali, fino a calcare varie passerelle per brand prestigiosi. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Irina Shayk a Sanremo 2026 Approfondimenti su Irina Shayk Sanremo2026 Sanremo 2026, Carlo Conti sceglie la top Irina Shayk come co-conduttrice. E arrivano Fogliati e Ramazzotti Carlo Conti ha deciso: Irina Shayk sarà la co-conduttrice di questa edizione di Sanremo. Irina Shayk conduttrice al Festival: quando sarà a Sanremo Irina Shayk sarà una delle co-conduttrici di Sanremo 2026. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Sanremo 2026, Irina Shayk co-conduttrice della terza serata del Festival Ultime notizie su Irina Shayk Sanremo2026 Argomenti discussi: Carlo Conti, 'la super modella Irina Shayk co-conduttrice a Sanremo giovedì sera'; Sanremo 2026: news, aggiornamenti, indiscrezioni e novità sul festival della canzone italiana; Sanremo 2026, Carlo Conti chiama Nino Frassica: sarà il sostituto di Pucci; Matteo Paolillo si racconta: 10 kg persi per interpretare Gigi D'Alessio. Sanremo 2026, Irina Shayk co-conduttrice della terza serata40 anni, russa, Irina Shayk è una delle modelle più famose al mondo. E' cresciuta in un contesto di estrema povertà nella zona degli Urali ed è rimasta orfana ... lapresse.it Sanremo, Irina Shayk conduttrice al Festival: quando sarà all'AristonIrina Shayk sarà una delle co-conduttrici di Sanremo 2026, portando sul palco dell'Ariston il fascino internazionale di una delle ... iltempo.it Carlo Conti, il protagonista della nuova copertina di Vanity Fair, ci consegna un’esclusiva speciale: «Nella serata di giovedì ci sarà la modella Irina Shayk come co-conduttrice». Tra qualche settimana condurrà il Festival di Sanremo ed è già al centro di polemi - facebook.com facebook Pilar Fogliati co-condurrà la seconda serata di #Sanremo2026, mentre Irina Shayk la terza. Fonte: Sorrisi e Canzoni x.com

