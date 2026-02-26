Sanremo Irina Shayk fa melina su Russia e Putin | Nessun commento politico

Durante la manifestazione, la modella ha preferito non affrontare temi legati alla politica, sottolineando che il suo obiettivo è concentrarsi su musica e solidarietà. Ha dichiarato di voler mantenere l'attenzione su ciò che unisce le persone, evitando di entrare in questioni di carattere politico o internazionale. La sua posizione ha suscitato attenzione tra il pubblico presente.

(Adnkronos) – "Sono qui e vorrei evitare commenti di carattere politico, siamo qui per celebrare l'amore, la musica, l'unità, l'energia positiva che noi creiamo". Irina Shayk, co-conduttrice oggi della terza serata del Festival di Sanremo 2026, fa melina davanti alle domande sulla Russia e sulla guerra in Ucraina scatenata dall'invasione ordinata da Vladimir Putin. La modella russa dribbla temi di attualità invocando ''l'amore, la musica, l'energia positiva''. "È vero nel mondo stanno accadendo molte cose, ma sono felice e grata di essere qui, circondata da tutti i vostri sorrisi, quindi nessun commento a carattere politico", dice. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

