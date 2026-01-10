Iranvon der Leyen | Ue con chi protesta

Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea, ha espresso condanna per la repressione delle recenti manifestazioni in Iran, sottolineando l’importanza di rispettare il diritto alla protesta pacifica. In un messaggio su X, ha affermato che l’UE sostiene chi esercita il diritto di manifestare legittimamente, evidenziando la necessità di un dialogo e di un rispetto dei diritti umani.

21.28 "Condanniamo senza esitazioni la repressione violenta di queste legittime manifestazioni", ha scritto su X la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. E lancia un appello: "I responsabili saranno ricordati dalla parte sbagliata della storia. Chiediamo il rilascio immediato di tutti i manifestanti detenuti. Chiediamo il ripristino dell'accesso completo a Internet. E chiediamo, finalmente, che i diritti fondamentali siano rispettati". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

