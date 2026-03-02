Oggi i governi di Iran e Venezuela sono sotto scrutinio internazionale, mentre le decisioni prese da Donald Trump negli ultimi anni continuano a essere oggetto di discussione. La sua amministrazione ha adottato misure che hanno influenzato le relazioni con questi paesi e modificato gli equilibri politici. Le azioni di Trump sono al centro di un dibattito acceso, che probabilmente continuerà anche in futuro.

Oggi lo critichiamo. Domani continueremo a criticarlo. E probabilmente le obiezioni politiche, morali e istituzionali nei confronti di Donald Trump non diminuiranno. Ma proprio per questo va detto con lucidità: alla fine, sul piano geopolitico, dovremo ringraziarlo. Dovranno farlo anche quelli che oggi lo detestano. Perché non si tratta di simpatia o antipatia. Si tratta di capire cosa accade quando una potenza sistemica decide di tornare a usare fino in fondo gli strumenti della potenza. Il punto non è l’uomo, ma la postura. È la scelta di riattivare un interventismo strategico in un mondo che stava lentamente scivolando verso un equilibrio multipolare segnato dall’espansione silenziosa di Cina e Russia. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Iran, Venezuela e dintorni: perché alla fine dovremo ringraziare Trump

Perché Trump e Israele spingono per la fine del regime in Iran tra proteste e crisiLe proteste in Iran del 2026 segnano un punto di rottura: mentre l'economia affonda il Paese, la strategia USA della "Massima Pressione" e gli...

Trump, in Venezuela (e in Iran) punta alla coercizione, non al regime changeIl presidente americano è stato attaccato sia da chi lo accusa di aver tradito l’isolazionismo sia da chi non gli perdona di non aver abbattuto il...

Una raccolta di contenuti su Iran.

Temi più discussi: Iran-Venezuela e ritorno, ora i soldati Usa si ribellano alle bizze di Trump: 11 mesi in mare, non funziona neanche il wc; Cosa sta succedendo in Iran e perché Israele e Stati Uniti hanno attaccato; Venezuela, Groenlandia, Iran e Stati Uniti: le crisi estere al centro della disinformazione italiana a gennaio; Perché Trump ha attaccato l'Iran ora? Le sei ragioni che lo hanno convinto.

Iran, Venezuela e dintorni: perché alla fine dovremo ringraziare TrumpOggi lo critichiamo. Domani continueremo a criticarlo. E probabilmente le obiezioni politiche, morali e istituzionali nei confronti di Donald Trump non ... thesocialpost.it

Attacco Iran, media: Israele non esclude invasione in Libano contro Hezbollah. LIVELeggi su Sky TG24 l'articolo Attacco Iran, media: 'Israele non esclude invasione in Libano contro Hezbollah'. LIVE ... tg24.sky.it

Fuoco incrociato tra Iran e Israele, con tutta la regione in fiamme: avvertite numerose esplosioni questa mattina a Gerusalemme, Dubai, Abu Dhabi e Doha. Un morto in Bahrein per gli attacchi iraniani. Nella notte l'aviazione israeliana ha colpito obiettivi nel su facebook

Ziarati: “Non è ancora il giorno della libertà per il mio Iran Il futuro è pieno di dubbi” x.com