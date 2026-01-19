trump in venezuela e in iran punta alla coercizione non al regime change

Recentemente, la cattura di Nicolás Maduro da parte di Washington ha attirato l'attenzione sull'approccio degli Stati Uniti in Venezuela e Iran. Piuttosto che puntare a un cambiamento di regime, la strategia sembra concentrarsi sulla pressione e sulla coercizione. Questo metodo riflette una linea più discreta e mirata, volta a influenzare le dinamiche politiche senza ricorrere a interventi diretti o annunci pubblici.

È un'attenzione particolare quella che ha destato la recente cattura di Nicolas Maduro da parte di Washington. Al di là dell'operazione in sé, è legittimo chiedersi se quello attuato da Donald Trump in Venezuela sia o meno un regime change. Quanto accaduto è infatti diverso rispetto all'intervento militare statunitense a Panama del 1989 o all'invasione dell'Iraq del 2003. In quei casi, i regimi furono fatti collassare e, successivamente, i loro leader, rispettivamente Manuel Noriega e Saddam Hussein, vennero catturati. In Venezuela, invece, Trump ha fatto, sì, prigioniero Maduro, ma ha poi scelto come interlocutrice la vice dello stesso presidente venezuelano, Delcy Rodriguez.

Il Venezuela si trova al centro di una crescente tensione politica, con recenti sviluppi che indicano un possibile cambio di regime. L'ex presidente Trump ha rivelato le sue strategie, puntando sul controllo delle riserve petrolifere e sul recupero della stabilità. Nel frattempo, Maduro e la moglie sono stati trovati inattivi nella loro residenza, segnando un momento cruciale in una crisi che coinvolge attori internazionali e il futuro del paese.

