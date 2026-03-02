Iran turismo sotto attacco | a rischio 3.500 prenotazioni e 6,4 milioni

Il settore del turismo in Iran sta affrontando difficoltà a causa delle tensioni in Medio Oriente, con circa 3.500 prenotazioni e 6,4 milioni di euro a rischio in un solo mese. Ogni anno, circa 610mila italiani visitano i paesi coinvolti nel conflitto scoppiato sabato tra Stati Uniti, Israele e Iran. La situazione ha influenze dirette sui pacchetti turistici e sui servizi offerti.

Tra pacchetti e servizi a rischio 6,4 milioni di euro in un mese. Ogni anno 610mila italiani in viaggio nei paesi coinvolti dalla guerra scoppiata sabato in Medio Oriente, tra Stati Uniti, Israele e Iran. Rischia di essere pesante l'impatto anche sui flussi verso l'Italia. Il conflitto in Iran ha causato nel week end appena trascorso la più grande interruzione del trasporto aereo degli ultimi anni, mettendo sotto scacco il turismo organizzato. Che, oltre alle difficoltà operative dovute a cancellazioni e rientri, nei prossimi 30 giorni potrebbe perdere 3.500 prenotazioni tra pacchetti e servizi, per oltre 6,4 milioni di euro di mancati introiti.