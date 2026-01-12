Metro 500 milioni di euro per la linea 2 e rischio fallimento sulla 1 | prolungamento in bilico

La linea 2 della metropolitana di Torino, affidata a Hitachi Rail STS, rappresenta un investimento di 500 milioni di euro, mentre il prolungamento della linea 1 è in fase di incertezza a causa di possibili rischi di fallimento. La realizzazione delle nuove infrastrutture è un passo importante per il sistema di trasporto urbano, con un focus sulla qualità e sulla sostenibilità dei servizi pubblici nella città.

La linea 2 della metropolitana di Torino sarà costruita da Hitachi rail sts, già Ansaldo, storica società industriale di Genova confluita negli Anni Novanta in Finmeccanica, quindi in Leonardo. Hitachi rail è perciò un'azienda italiana specializzata nel settore ferroviario, ha sede a Napoli ma è.

Metro 2 di Torino: assegnato l’appalto da 481 milioni, fine lavori nel 2032 x.com

