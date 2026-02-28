Attacco alla base italiana in Kuwait | 500 connazionali a rischio

Un missile ha colpito la base italiana in Kuwait, coinvolgendo circa 500 cittadini italiani presenti sul posto. L’attacco si è verificato senza causare vittime, ma ha generato una risposta politica immediata. La base si trova in una regione stabile, e l’episodio ha attirato l’attenzione dei media e delle autorità. Nessuna informazione ufficiale sui responsabili dell’attacco è stata ancora diffusa.

La Base Italiana in Kuwait: Cronaca di un Attacco che Scuote la Politica Un missile colpisce la base italiana in Kuwait, un episodio che, pur non lasciando vittime, scatena immediate ripercussioni politiche. La notizia arriva in un momento di tensioni internazionali già elevate, colpendo l'Italia in un punto strategico. La premier Giorgia Meloni, non preavvisata sull'escalation in Iran, reagisce con un vertice di emergenza con i suoi vice. La situazione è complessa e richiede un'analisi approfondita. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani sottolinea che nel Paese ci sono circa 500 connazionali, la cui sicurezza diventa una priorità assoluta. 🔗 Leggi su Ameve.eu Attacco iraniano alle basi nel Golfo, Tajani: “Militari italiani nella base colpita in Kuwait”Una nuova ondata di attacchi missilistici attribuiti all’Iran ha interessato diversi obiettivi nell’area del Golfo e ha coinvolto anche una base in... L'Iran attacca una base in Kuwait, Tajani: “300 italiani presenti, nessun ferito”Nessun militare italiano ferito e nessun connazionale coinvolto nelle operazioni militari in corso nel Golfo. Una raccolta di contenuti su Kuwait. Temi più discussi: Guerra ibrida, minacce e attacchi all'Italia: Meloni vara unità di crisi con la regia dei Servizi Segreti; Tajani, nessun italiano coinvolto negli attacchi in Iran e nel Golfo; Colpire i giudici per smontare la res publica; Alcuni cybercriminali cinesi hanno rubato i dati di 5.000 agenti della Digos. Attacco in Iran, Tajani: Nessun italiano coinvolto in Iran e nel GolfoLa prima notizia positiva è che non c'è neanche un italiano coinvolto negli attacchi molteplici che ci sono stati in Iran e nei Paesi dell'area del Golfo. Anche i militari italiani dell'Aeronautica c ... ilgiornale.it Meloni non preavvisata sull’Iran, colpita base italiana in Kuwait ma tutti incolumiLa premier convoca un vertice di emergenza con i vice. Tajani: In Iran 500 connazionali, possibili trasferimenti in Azerbaigian ... repubblica.it Tajani: “Attaccata base Kuwait con 300 italiani”. Link nel primo commento - facebook.com facebook ATTACCO ALL'IRAN | Tajani: "Nessun italiano è rimasto coinvolto negli attacchi in Iran e nel Golfo. Base colpita in Kuwait ma i nostri militari sono incolumi, erano nel bunker". La Farnesina pronta ad evacuare gli italiani rimasti in Iran. #ANSA x.com