Iran Trump | Rappresentava una minaccia chiara e colossale

Il presidente degli Stati Uniti ha affermato che l’Iran rappresentava una minaccia evidente e importante per il paese e le forze americane all’estero. La dichiarazione è stata rilasciata in relazione a una valutazione sulla minaccia iraniana, senza entrare in dettagli specifici o motivazioni. La frase si concentra sulla percezione di una minaccia significativa proveniente dall’Iran.

Il presidente americano Donald Trump ha dichiarato che l’Iran “rappresentava una minaccia molto chiara e colossale per l’America e le nostre forze di stanza all’estero”. Il tycoon ha parlato dalla East Room della Casa Bianca, due giorni dopo che la sua amministrazione ha lanciato una serie di attacchi contro Teheran. Trump ha affermato che l’Iran ha ignorato gli avvertimenti degli Stati Uniti e “ha rifiutato di cessare la ricerca di armi nucleari“. “Lo scopo di questo programma missilistico in rapida crescita era quello di proteggere lo sviluppo delle loro armi nucleari e rendere estremamente difficile per chiunque di impedire loro di fabbricare queste armi nucleari da noi severamente vietate. 🔗 Leggi su Lapresse.it

