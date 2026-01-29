Trump minaccia l’Iran | una potente armata si sta avvicinando

Donald Trump torna a minacciare l’Iran, annunciando che una potente armata si sta avvicinando. Per Teheran, è un nuovo avvertimento, mentre il Cremlino chiede di mantenere la calma e di agire con moderazione. La tensione tra gli Stati Uniti e l’Iran sembra aumentare di nuovo.

Per Teheran un nuovo avvertimento di Trump: una potente armata ha detto – si sta avvicinando. Il Cremlino chiede moderazione. Mentre si va verso l'inserimento dei Pasdaran nella lista dei gruppi terroristici dell'Unione Europea. Servizio di Leonardo Possati

