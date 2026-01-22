L' avviso di Mattarella | L' azione dell' Italia è inscindibile da quella dell' Ue

Da today.it 22 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il presidente Mattarella ha sottolineato come l’azione dell’Italia sia strettamente legata a quella dell’Unione Europea, evidenziando l’importanza di rispettare i principi del diritto internazionale. In un contesto di tensioni crescenti tra Stati Uniti e Europa, il suo intervento mira a riaffermare il ruolo dell’UE come partner affidabile e promotore di stabilità nelle relazioni internazionali.

Difesa dei principi del diritto internazionale e sostegno all'azione svolta dall'Unione europea. Dopo le parole di Donald Trump a Davos che hanno alimentato le tensioni tra le due sponde dell'Atlantico Sergio Mattarella è intervenuto per parlare di dinamiche che riguardano le relazioni.🔗 Leggi su Today.itImmagine generica

Mattarella: «L'azione dell'Italia inscindibile da quella Ue»Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha sottolineato l'importanza dell'unità tra Italia e Unione Europea, evidenziando che le regole condivise sono fondamentali per mantenere stabilità e ordine nel mondo.

Mattarella: “Italia inscindibile dalla UE”Il presidente Mattarella ha sottolineato l’importanza dell’Unione Europea per l’Italia, evidenziando come il nostro ruolo internazionale sia strettamente legato alla coesione e alla forza dell’UE.

