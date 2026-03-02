Iran Tajani | Oltre 70mila italiani nella regione crisi potrebbe durare settimane

Il ministro degli Esteri ha annunciato che nella regione ci sono attualmente più di 70mila italiani, di cui circa l’80% con presenze stabili e il resto temporanee. La crisi in corso potrebbe protrarsi per diverse settimane, secondo quanto riferito. La presenza italiana nella zona rappresenta una presenza significativa e variabile, con numeri aggiornati e riferimenti precisi.

(Adnkronos) – "Nella regione sono al momento presenti oltre 70mila connazionali tra presenze stabili (quasi l’80%) e temporanee. Trentamila circa solo a Dubai e Abu Dhabi''. Così il vice premier e ministro degli Esteri Antonio Tajani riferendo in Senato sulla situazione in Iran e nel Golfo Persico dopo l'attacco israelo-americano e la successiva rappresaglia iraniana. Il titolare della Farnesina ha riferito che si tratta di ''residenti, lavoratori, militari, turisti, studenti, pellegrini. In Israele vivono circa ventimila residenti con passaporto italiano. Negli Emirati Arabi Uniti, in Arabia Saudita, in Kuwait, in Oman e in Bahrein sono presenti comunità numerose. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

