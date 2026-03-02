Il ministro degli Esteri ha dichiarato che la crisi in Iran potrebbe proseguire per alcuni giorni o settimane, sottolineando che molto dipenderà dalle decisioni del governo di Teheran e dalle questioni interne al regime. Ha aggiunto che non si prevede una risoluzione immediata e che la situazione rimane incerta nel breve termine.

“Questa crisi potrebbe non trovare una soluzione rapida. Potrebbe durare giorni, forse settimane. Molto dipenderà dalle decisioni che verranno prese da Teheran e dalle dinamiche interne al regime”. Lo ha detto il ministro degli Esteri e vicepremier, Antonio Tajani, nell’informativa urgente sulla situazione in Iran e Golfo Persico davanti alle Commissioni Esteri e Difesa del Senato e della Camera. “Il Governo italiano continuerà a fare la sua parte, con lucidità, con determinazione, con senso di responsabilità”, ha aggiunto Tajani. “Nella regione – ha spiegato inoltre il ministro degli Esteri – sono al momento presenti oltre 70mila connazionali fra presenze stabili e temporanee, 30mila circa solo a Dubai e Abu Dhabi“. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Iran, Tajani: "Crisi potrebbe durare giorni, forse settimane"

Fuoco incrociato tra Israele e Iran. Attacchi a Beirut ed Esplosioni a Gerusalemme, Dubai, Doha e Bahrain. Tajani: “La crisi può durare settimane”L'eliminazione di Ali Khamenei non ha concluso l'operazione militare congiunta Israele-Stati Uniti contro l'Iran , scattata all'alba di sabato.

Usa e Iran restano sull’orlo della guerra dopo i colloqui a Ginevra: ecco come potrebbe scoppiare, quando e quanto potrebbe durareMalgrado l’ottimismo del mediatore dell’Oman, i negoziati arrancano, le truppe, i caccia e le navi nello Stretto di Hormuz si moltiplicano e...

Approfondimenti e contenuti su Iran.

Temi più discussi: Vertice con Meloni a Palazzo Chigi. Il Governo: impegno per la stabilità in Medio Oriente; Media: Anche l’ex presidente Ahmadinejad ucciso in raid. Migliaia di voli cancellati, è caos; Sviluppi della crisi in Iran, Meloni informa Mattarella. Contatti con i leader del Golfo; Iran, Meloni agli italiani: Siate prudenti. Tajani: Se situazione peggiora evacuazione in poche ore.

Iran: Tajani, crisi potrebbe durare giorni, forse settimane, governo fara' sua parte(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 02 mar - Questa crisi potrebbe non trovare una soluzione rapida. Potrebbe durare giorni. Forse settimane. Molto ... ilsole24ore.com

Iran, Tajani: la crisi incide direttamente sulla sicurezza nazionale italianaPer il rientro dei connazionali nella regione e per i rischi nucleari nonché commerciali delle tensioni in Medio Oriente, ha spiegato il ministro degli Esteri ... milanofinanza.it

Conferenza stampa al #Pentagono. #Hegseth “L’Iran stava costruendo potenti missili e droni per creare uno scudo per poter ricattare sul suo programma nucleare. Trump ha tracciato un limite dopo 47 anni di belligeranza iraniana”. Il segretario della difesa - facebook.com facebook

Portaerei Usa in Iran, a cosa servono (e perché sono importanti) la Lincoln e la Ford x.com