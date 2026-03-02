Iran Tajani | la crisi in atto incide direttamente sulla nostra sicurezza Possibile rientro studenti da Dubai tra 4 e 6 marzo

Il ministro degli Esteri ha dichiarato che la crisi in Iran ha un impatto diretto sulla sicurezza del Paese e ha annunciato un possibile rientro degli studenti da Dubai tra il 4 e il 6 marzo. Ha inoltre affermato che Stati Uniti e Israele stanno agendo in modo autonomo e riservato. La situazione rimane sotto osservazione, senza ulteriori dettagli sui piani o sulle azioni intraprese.

"Nella regione sono al momento presenti oltre 70.000 connazionali tra presenze stabili (quasi l'80%) e temporanee. 30.000 circa solo a Dubai e Abu Dhabi. Residenti. Lavoratori. Militari. Turisti. Studenti. Pellegrini. In Israele vivono circa ventimila residenti con passaporto italiano. Negli Emirati Arabi Uniti, in Arabia Saudita, in Kuwait, in Oman e in Bahrein sono presenti comunità numerose. In Iran si trovano poco meno di cinquecento connazionali, quasi tutti residenti". Lo afferma il ministro degli Esteri, Antonio Tajani. "Sono ore difficili nelle prime ore di sabato Usa e Israele hanno deciso per un attacco combinato nei confronti dell'Iran.