Attacco all' Iran Tajani | Non sapevo di Crosetto a Dubai speriamo rientri prima del 7 marzo

Il ministro degli Esteri ha dichiarato che non era a conoscenza della presenza di un altro ministro in Dubai e ha espresso speranza che rientri prima del 7 marzo. Ha aggiunto che si trova in continuo contatto con i Paesi della regione per condividere informazioni e valutare la situazione, definendola complessa. La comunicazione riguarda un attacco all’Iran e le attività diplomatiche in corso.

"Siamo in costante contatto con tutti i Paesi dell'area per lo scambio d'informazioni e per una valutazione della situazione che rimane veramente complicata. Il tema è sempre quello: la bomba atomica e l'incremento dei missili a lungo raggio". Così il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, nel corso di un punto stampa alla Farnesina. Quanto alla situazione che vede protagonista il ministro della Difesa Guido Crosetto, anche lui bloccato a Dubai per un viaggio personale: "Crosetto? Mi auguro che rientri quanto prima, io personalmente non lo sapevo ma lui è partito prima, noi siamo stati informati dal governo israeliano quando l'attacco era in corso". Attacco all'Iran, Crosetto bloccato a Dubai: è scontro politico. Il ministro della Difesa era partito venerdì nonostante i report di intelligence segnalassero il rischio di una escalation. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Iran. Temi più discussi: Attacco Usa e Israele all'Iran, Tajani: Italiani non escano di casa; Vertice con Meloni a Palazzo Chigi. Il Governo: impegno per la stabilità in Medio Oriente; USA e Israele attaccano l'Iran: governo preoccupato, opposizioni contrarie; Iran, Tajani: Sosteniamo negoziati, ma Teheran non può avere arma nucleare. Tajani, pronto a riferire in Parlamento sull'Iran. Il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani è pronto a riferire al Parlamento sulla crisi in Medio Oriente e gli sviluppi dopo l'attacco di Usa e Israele all'Iran. Attacco Usa-Israele in Iran, Tajani: Teheran non può avere l'arma nucleare. Pronti a evacuare connazionali. Dopo l'attacco di Stati Uniti e Israele all'Iran, il ministro degli Esteri ha convocato una riunione di emergenza alla Farnesina. Secondo giorno dell'attacco congiunto di Usa e Israele contro l'Iran.