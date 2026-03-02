Domani torneranno in Italia circa 200 studenti minorenni provenienti dall’Iran, secondo quanto annunciato. Attualmente, in regione si trovano oltre 70.000 italiani, tra residenti e persone in visita temporanea. Il ministro degli Esteri e quello della Difesa hanno espresso preoccupazioni sui possibili effetti sull’economia, prevedendo un aumento dei costi di trasporto fino al 40 per cento.

“Nella regione sono al momento presenti oltre 70.000 connazionali tra presenze stabili (quasi l’80%) e temporanee. 30.000 circa solo a Dubai e Abu Dhabi. Residenti. Lavoratori. Militari. Turisti. Studenti. Pellegrini. In Israele vivono circa ventimila residenti con passaporto italiano. Negli Emirati Arabi Uniti, in Arabia Saudita, in Kuwait, in Oman e in Bahrein sono presenti comunità numerose. In Iran si trovano poco meno di cinquecento connazionali, quasi tutti residenti”. Lo afferma il ministro degli Esteri, Antonio Tajani. “Sono ore difficili nelle prime ore di sabato Usa e Israele hanno deciso per un attacco combinato nei confronti dell’Iran. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Iran, Tajani: domani rientreranno i 200 studenti minorenni. Crosetto: si teme effetti sui prezzi e aumento costo trasporti fino al 40%

Leggi anche: Iran, Tajani: la crisi in atto incide direttamente sulla nostra sicurezza. Domani rientreranno i 200 studenti minorenni

Guerra in Medio Oriente, Tajani: “Domani rientreranno in Italia i 200 studenti bloccati nelle zone a rischio”Il rimpatrio degli studenti italiani bloccati in Iran entra nella sua fase operativa.

Una selezione di notizie su Iran.

Temi più discussi: Iran, Tajani: Oman chiude frontiera, italiani restino a Dubai; Tajani, domani rientreranno i 200 studenti minorenni; Tajani: Stiamo assistendo tutti gli italiani, molti rientrano dalle Maldive attraverso Dubai; Attacco Iran, Tajani: Non sarà una guerra lampo, lavoriamo per dialogo.

Tajani, domani rientreranno i 200 studenti minorenni(ANSA) - ROMA, 02 MAR - EMBED START Image {id: editor_0} Il ministro degli Esteri Antonio Tajani partecipa alla videoconferenza con gli Ambasciatori dellÂ?area del Golfo, Roma, 02 marzo 2026. ANSA/F ... altoadige.it

Guerra Usa-Iran, Tajani: «Stati Uniti e Israele hanno deciso di attaccare in autonomia. La priorità è la sicurezza dei 70mila italiani nella regione»«Voglio dirlo con chiarezza: Stati Uniti e Israele hanno deciso in autonomia e nella riservatezza quando intervenire». Così ... msn.com

++ Guerra in Iran, Tajani: "Nell'area 70mila italiani. Gli Usa ci hanno informato solo ad attacchi in corso" ++ - facebook.com facebook

#tagada La situazione in Israele dopo l'attacco in Iran con Andrea Nicastro in diretta da Gerusalemme x.com