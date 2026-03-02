Durante le recenti audizioni nelle commissioni Esteri e Difesa di Senato e Camera, il ministro degli Esteri ha dichiarato che non ha mai ricevuto chiamate da Trump e ha precisato di non essersi mai inginocchiato né davanti a lui né a Merkel. Lo scontro si è verificato con il presidente del M5S, che ha risposto alle affermazioni del ministro durante le repliche sul tema della situazione in Iran.

(LaPresse) Scontro tra il ministro degli Esteri Antonio Tajani e il presidente M5S Giuseppe Conte durante le repliche del ministro in occasione dell’informativa sulla situazione in Iran davanti alle commissioni Esteri e Difesa di Senato e Camera. “ Trump non mi ha mai chiamato Tony, a lei la chiamava Giuseppi, quindi un rapporto di amicizia lo avrà lei – ha detto Tajani replicando all’ex premier che lo aveva criticato poco prima per il cappellino Maga durante la riunione del Board of Peace – Il cappellino era un regalo e io non sono stato mai in ginocchio né da Merkel né da Trump come ha fatto lei. E non mi vergogno di niente”, ha aggiunto Tajani, mentre in commissione si alzava la bagarre tra le proteste dell’opposizione, a cominciare da Conte. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Iran, scontro Tajani-Conte: “Trump non mi chiama Tony, mai in ginocchio da lui e da Merkel”

Scontro Conte-Tajani su Iran. Il ministro: "Trump non mi chiama Tony, a lei la chiamava Giuseppi"Tensione nel corso dell'informativa in Senato sul medio oriente tra l'ex premier e il ministro degli Esteri.

Guerra in Iran, Tajani perde le staffe: «Io servo? Mai andato in ginocchio da Merkel, come Conte». Le urla su Trump e il cappellino Maga – VideoScintille nelle commissioni Esteri e Difesa congiunte di Camera e Senato, durante le informative urgenti di Antonio Tajani e Guido Crosetto sulla...

Tutti gli aggiornamenti su Tajani Conte.

Temi più discussi: Iran, in serata nuovo vertice a Palazzo Chigi. Preoccupazione per i connazionali; Crosetto bloccato a Dubai, Conte e Schlein: Meloni non sapeva dell’attacco all’Iran, altro che amicizia con Trump; Referendum, Nordio: Confronto aperto dopo il voto. Conte: Giustizia addomesticata; Il ministro Crosetto bloccato a Dubai. Tajani: Spero torni presto, Vannacci prende di mira il governo: Salvate il soldato Crosetto.

Scontro Conte-Tajani su Iran. Il ministro: Trump non mi chiama Tony, a lei la chiamava GiuseppiBotte e risposta tra Giuseppe Conte e Antonio Tajani in Senato. Vogliamo chiarire le linee di indirizzo della politica estera. Andiamo lì ... ilfoglio.it

Conflitto in commissione: Tajani risponde a Conte e la seduta viene sospesaIn commissione al Senato il confronto tra Antonio Tajani e Giuseppe Conte si accende: parole su avvisi internazionali, rapporti con gli Usa e riferimenti personali portano alla sospensione della sedut ... notizie.it

Iran, lite tra Conte e Tajani: "Trump non mi chiama Tony, a lei Giuseppi. Lei in ginocchio da lui" x.com

Scintille durante l’audizione di Antonio Tajani alle commissioni Esteri e Difesa di Camera e Senato sulla situazione in Iran. Quando Giuseppe Conte ha contestato l’irrilevanza del governo italiano, che sarebbe stato tenuto all’oscuro dei bombardamenti contro - facebook.com facebook