Board of Peace Schlein | Organismo volto a soppiantare Onu e sostituirlo con legge più ricco forte – Il video

Il Board of Peace, secondo le dichiarazioni di Schlein, mira a sostituire l’Onu con un organismo più potente e ricco. La leader politica ha accusato i promotori del progetto di aggirare una norma costituzionale, mettendo in discussione le intenzioni di chi lavora a questa iniziativa. Nei loro piani, ci sarebbe la creazione di un nuovo organismo internazionale che possa esercitare un ruolo più forte rispetto alle attuali strutture multilaterali. Un esempio concreto di questa proposta è la volontà di rafforzare le decisioni attraverso risorse finanziarie maggiori.

(Agenzia Vista) Roma, 17 febbraio 2026 "Qui state cercando di aggirare un divieto costituzionale giocando con le parole. Questo è il punto. Non si tratta di decidere se partecipare o meno a un vertice, ma se l’Italia accetta di legittimare un organismo pensato per soppiantare le Nazioni Unite nate nel 1945 dalle macerie della Seconda Guerra Mondiale. Si tratta di scegliere se l’Italia intende contribuire allo smantellamento del diritto internazionale per sostituirlo con la legge del più ricco e del più forte. Il Board of Peace nasce dentro questa logica e ne rappresenta la piena espressione: sostituire regole condivise con rapporti di forza, la diplomazia con gli affari" così la segretaria del Pd Elly Schlein, intervenendo alla Camera sull'informativa del Ministro Tajani sul Board of Peace.🔗 Leggi su Open.online Schlein: “Il Board of Peace è una ONU a pagamento”Elly Schlein sottolinea l'importanza del multilateralismo e del ruolo dell’ONU nel contesto internazionale. Schlein a Porta a Porta: “Il Board of Peace è una Onu a pagamento fatta su misura per gli interessi di Trump”Durante la trasmissione Porta a Porta, Elly Schlein, segretaria del Partito Democratico, ha espresso forti critiche sul piano Ue per Gaza, definendolo Board of Peace, Schlein: Organismo volto a soppiantare Onu e sostituirlo con legge più ricco forte Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Italia come osservatore al Board of Peace, Tajani riferirà in Parlamento martedì; Board of Peace, voterà il Parlamento. Le opposizioni attaccano Meloni. La Ue: Non ne faremo parte; Vertice di maggioranza su Board of Peace per Gaza e decreto bollette. Fonti: Provvedimento in Cdm mercoledì; Schlein, Meloni su Board of Peace aggira la Costituzione. Board of Peace, Tajani: Parteciperemo come osservatori. Schlein: Meloni non riesce a dire no a TrumpOggi il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha riferito in Parlamento sulla questione del Board of Peace per Gaza: in diretta le comunicazioni ... fanpage.it Board of Peace, Schlein: Organismo volto a soppiantare Onu e sostituirlo con legge più ricco forte(Agenzia Vista) Roma, 17 febbraio 2026 Qui state cercando di aggirare un divieto costituzionale giocando con le parole. Questo è il punto. Non si tratta di decidere se partecipare o meno a un vertice ... quotidiano.net Ginevra al centro del mondo, l’Italia nel Board of Peace e l’allarme sanità: i temi di oggi a "Effetto Giorno". La giornata è segnata dai delicatissimi colloqui diplomatici in Svizzera tra USA, Russia e Ucraina, senza dimenticare il dossier nucleare iraniano. In facebook Board of Peace, Tajani conferma: "L'Italia parteciperà come osservatore" #antoniotajani x.com