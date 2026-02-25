Ecco cosa ha raccontato Arisa nella conferenza stampa al Festival di Sanremo 2026 dove partecipa con il brano Magica favola. Arisa è rientrata nella top 5 al termine della prima serata del Festival di Sanremo 2026, con la votazione stabilita dalla sala stampa, web e TV. Nella conferenza stampa a lei dedicata, ha parlato della lunga attesa di otto anni prima del ritorno in gara, dopo alcune bocciature, nonostante sia una che in riviera ha sempre fatto bene, trionfando sia tra le Nuove Proposte che tra i Big: « Spero che ‘Magica favola’ abbia dato a voi la stessa emozione che ha dato a me. Sono felice di esserci, è un privilegio e nutro un forte senso di gratitudine nei confronti di Carlo per questa opportunità.» Il 17 aprile uscirà Foto mosse, il suo nuovo album di inediti: « Negli ultimi anni ho avuto un rapporto conflittuale con la musica, il disco è una sorta di femminilità scomoda rispetto a determinate dinamiche che mi stanno strette. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

© Spettacolo.eu - Sanremo 2026, Arisa: «Mia Martini non sarebbe morta se ci fossero stati i social, da sola sto da Dio»

Leggi anche:

Arisa a Sanremo 2026: «Se ci fossero stati i social, Mia Martini non si sarebbe suicidata. Per gli uomini avrei lasciato tutto, anche la musica, per fortuna non l'ho fatto»

Sanremo, Arisa: “Da sola sto da Dio, non riesco a fare l’amore con chi non amo”

Temi più discussi: La Magica Favola di Arisa: il ritorno scintillante a Sanremo 2026; Magica favola di Arisa, il significato del testo a Sanremo 2026; Sanremo 2026, Arisa chi è: esordi, sfogo contro Amadeus e tricotillomania. Testo e significato del brano 'Magica favola'; Magica favola di Arisa – Il testo e il significato della canzone di Sanremo 2026.

Arisa a Sanremo 2026: «Se ci fossero stati i social, Mia Martini non si sarebbe suicidata. Per gli uomini avrei lasciato tutto, anche la musica, per fortuna non l'ho fatto»L'artista racconta Magica favola, la canzone in gara, e la cover di Quello che le donne non dicono. «Come con le allergie, ci sono cose che mi fanno stare male. Ho capito che ho quest'allergia alle re ... vanityfair.it

Sanremo 2026, Arisa: Se ci fossero stati i social Mia Martini non sarebbe mortaArisa in conferenza stampa a Sanremo parla di Mia Martini, social, relazioni e donne in concorso. Dopo la prima serata è tra i primi cinque artisti. blogsicilia.it

Arisa: «Se ci fossero stati i social Mia Martini forse non sarebbe morta» - facebook.com facebook

#Sanremo2026 , #Arisa: con i #social #MiaMartini non sarebbe morta x.com