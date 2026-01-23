Durante il Forum Internazionale del Turismo a Milano, il ministro Daniela Santanchè ha evidenziato il riconoscimento del settore come industria strategica per lo sviluppo. Questa posizione si allinea con le proposte di Aidit, che dal 2018 lavora con istituzioni nazionali ed europee per sostenere la crescita del turismo e valorizzare il suo ruolo economico.

"L'intervento del ministro del Turismo Daniela Santanchè, in occasione del Forum Internazionale del Turismo svoltosi oggi a Milano, ha tracciato alcune direttrici strategiche di sviluppo del settore che coincidono in modo puntuale con la piattaforma di proposte che Aidit porta avanti in maniera continuativa dal 2018 nei confronti delle istituzioni nazionali ed europee. In primo luogo, il riconoscimento del turismo come industria e non più come semplice comparto di servizi rappresenta un passaggio culturale e politico fondamentale. Aidit nasce all'interno di Confindustria, nella famiglia di Federturismo, proprio per rendere concreto e operativo questo principio: considerare il turismo una vera industria significa dotarlo di pari dignità normativa, economica e strategica, riconoscendo il ruolo centrale della filiera organizzata e, in particolare, della distribuzione turistica italiana, che garantisce qualità, sicurezza, tracciabilità e tutela del consumatore". 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Turismo, Pellegrino (Aidit): "Bene Santanchè, riconoscimento come industria per sviluppo"

Leggi anche: Italia protagonista a Riad: turismo e imprese in missione strategica con Santanchè

Turismo, Santanchè: "Record di presenze in Italia, superata la Francia"L’Italia si conferma come meta privilegiata nel panorama turistico internazionale.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Argomenti discussi: Groenlandia, in corso a Bruxelles il summit del Consiglio Ue; Europa-League, Bologna-Celtic 2-2: Dallinga e Rowe riprendono gli scozzesi; La Ruota dei Campioni, stasera 23 gennaio: gli ospiti e le anticipazioni; Australian Open, oggi Alcaraz-Moutet – Diretta.

Turismo, Pellegrino (Aidit): Bene Santanchè, riconoscimento come industria per sviluppoL’intervento del ministro del Turismo Daniela Santanchè, in occasione del Forum Internazionale del Turismo svoltosi oggi a Milano, ... msn.com

Turismo, Pellegrino Advance booking vantaggio strategico per la filieraROMA (ITALPRESS) – Il turismo italiano chiude il 2025 con segnali incoraggianti, recuperando gli equilibri pre-pandemia e mostrando capacità di crescita, nonostante le criticità legate alle tensioni ... lagazzettadelmezzogiorno.it

Sport e turismo a USSI80, leve di benessere e sviluppo territoriale Domenico Pellegrino, AD Gruppo Bluvacanze, alle celebrazioni degli 80 anni dell’USSI: “Come in una staffetta olimpica, i grandi eventi sportivi sono leve determinanti per creare narrazione av - facebook.com facebook