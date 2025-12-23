Multa da 255 milioni a Ryanair per l’Antitrust ha penalizzato le agenzie di viaggi | dalle campagne pirata ai metodi di pagamento scomparsi

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha comminato a Ryanair una multa di 255,7 milioni di euro, accusandola di aver abusato della propria posizione dominante. L’indagine ha evidenziato pratiche scorrette, tra cui campagne promozionali considerate pirata e metodi di pagamento non più disponibili. Questa decisione si inserisce nel quadro delle azioni di controllo sull’operato delle compagnie aeree e delle agenzie di viaggio.

Ryanair è stata multata per 255,7 milioni di euro. L’Antitrust, dopo settimane di indagine, ha ritenuto la compagnia low cost responsabile di abuso di posizione dominante. Per l’Authority da aprile 2023 ad aprile 2025 (almeno) l’azienda irlandese avrebbe infatti impedito o reso molto difficile ad agenzie di viaggio fisiche e online l’acquisto di biglietti di volo, utilizzando anche società esterne sempre riconducibili all’Arpa dorata. Ryanair ha annunciato un «ricorso immediato» in quella che definisce una « sentenza bizzarra e infondata ». In una nota la compagnia aerea irlandese sottolinea che l’Autorità «ignora e ribalta la precedente sentenza del Tribunale di Milano che ha riconosciuto come il modello di vendita diretta dei biglietti di Ryanair sia ‘indubbiamente vantaggioso per i consumatori’ e generi ‘tariffe competitive’». 🔗 Leggi su Open.online

