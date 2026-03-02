L’ex presidente degli Stati Uniti ha dichiarato che i missili iraniani potevano raggiungere gli Stati Uniti e l’Europa, e ha affermato di aver avuto un’ultima opportunità per attaccarli. Ha anche detto che gli Stati Uniti stanno eliminando le capacità missilistiche dell’Iran, sottolineando che questa azione si sta svolgendo in modo continuo, con l’obiettivo di indebolire i programmi militari iraniani.

«Stiamo distruggendo le capacità missilistiche dell’Iran, e lo si può vedere ogni ora che passa, insieme alla loro capacità di produrne di nuovi e piuttosto efficaci». Queste le parole di Donald Trump, che in una conferenza alla Casa Bianca ha spiegato perché gli Usa si sono impegnati in un’operazione militare di deterrenza, con il supporti di Israele. Poi ha aggiunto: «In secondo luogo stiamo annientando la loro Marina. Abbiamo già affondato 10 navi. Sono sul fondo del mare». Inoltre, il presidente americano ha spiegato che la decisione di dichiarare guerra all’Iran è stata presa per fermare le ambizioni nucleari di Teheran: «Questa era la nostra ultima e migliore occasione per colpire, quello che stiamo facendo in questo momento, ed eliminare le minacce intollerabili poste da questo regime malato e sinistro». 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Iran, parla Trump: “I loro missili potevano colpire gli Usa e l’Europa. Avevamo l’ultima occasione per colpirli”

Trump: «Gli Usa sono tornati, è l'età dell'oro. Sui dazi decisione infelice della Corte. L'Iran? Ha missili che possono colpire l'Europa e gli Stati Uniti»«Preferisco risolvere la questione con la diplomazia ma una cosa è certa: non permetterò mai all'Iran di avere l'arma nucleare».

Il discorso di Trump sullo Stato dell’Unione: “Stop ai dazi decisione infelice. L’Iran ha missili in grado di colpire l’Europa e gli Usa”Sicuro di sé e aggressivo, nel discorso sullo Stato dell’Unione più lungo della storia – oltre un’ora e mezza -, Donald Trump ha rispettato il...

Iran, Trump minaccia con l’armata. Teheran: risposta schiacciante

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Iran.

Temi più discussi: Iran, Trump e il doppio binario tra attacco e dialogo: lo scenario; Attacco all'Iran, Trump cerca una via d'uscita: 'Pronto a parlare con i nuovi leader'; Donald Trump avverte l'Iran: Li colpiremo con una forza mai vista prima; Iran, Trump: Nuova leadership vuole parlare, lo farò.

Trump parla di Iran a un evento della Casa Bianca: la direttaLa Casa Bianca ha inviato un nuovo programma della giornata di Donald Trump precisando che all’evento delle 11, le 17 in Italia, il presidente parlerà ... ilfattoquotidiano.it

Trump: «L'Iran è una minaccia colossale per noi. Li stiamo massacrando»«Continuiamo a condurre operazioni su vasta scala in Iran. Avevamo programmato quattro settimane per eliminare la leadership iraniana e ci abbiamo messo un'ora. Siamo in anticipo ... ilmessaggero.it

Voci arabe sulla guerra in Iran: le reazioni di tv e giornali del Medio Oriente Leggi l’articolo qui - facebook.com facebook

"Sull'Iran la sinistra è senza identità. Temono di sembrare pro-Trump", dice Fiano. Tutti in piazza per il popolo iraniano, ma non M5s, Avs e Pd. "Nel vuoto di proposta del pensiero progressista si è fatta strada la destra". Di @riccardocarly x.com