Sciopero Paolo Capone leader UGL | Occupazione ai massimi storici no a uso politico dei lavoratori

Paolo Capone, leader dell'UGL, commenta lo sciopero indetto dalla CGIL contro la Manovra finanziaria, sottolineando come l’occupazione sia ai livelli più alti storicamente e respingendo l’uso politico dei lavoratori. L’UGL manifesta un chiaro dissenso rispetto alle azioni sindacali che, secondo loro, rischiano di compromettere la stabilità economica e il clima sociale del paese.

“L’UGL esprime netto dissenso rispetto allo sciopero indetto dalla CGIL contro la Manovra finanziaria. Si tratta di uno sciopero politico e pregiudiziale, che nulla ha a che vedere con la tutela reale dei lavoratori. Ancora una volta si tenta di trasformare il sindacato in un soggetto di opposizione al Governo, utilizzando i lavoratori come strumento di scontro ideologico. Non è evocando conflitti o alimentando tensioni sociali che si costruiscono soluzioni. Il nostro compito resta quello di difendere i lavoratori attraverso il dialogo e il confronto, non di fomentare contrapposizioni che allontanano il sindacato dalla sua missione originaria. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Sciopero, Paolo Capone, leader UGL: "Occupazione ai massimi storici, no a uso politico dei lavoratori”

