Brando Ephrikian rompe il silenzio sulle accuse di Raffaella Scuotto | Mai esercitato violenza abuso o pressione
Brando Ephrikian rompe il silenzio e respinge le accuse di Raffaella Scuotto. L’ex tronista di Uomini e Donne assicura di non aver mai esercitato violenza, abuso o pressione contro di lei. La sua versione dei fatti arriva dopo le accuse che hanno fatto discutere negli ultimi giorni.
Brando Ephrikian ha replicato alle gravi accuse mosse da Raffaella Scuotto. L'ex tronista di Uomini e Donne sostiene di non avere mai esercitato alcuna forma di violenza contro la sua ex fidanzata.🔗 Leggi su Fanpage.it
