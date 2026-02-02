Brando Ephrikian rompe il silenzio sulle accuse di Raffaella Scuotto | Mai esercitato violenza abuso o pressione

Brando Ephrikian rompe il silenzio e respinge le accuse di Raffaella Scuotto. L’ex tronista di Uomini e Donne assicura di non aver mai esercitato violenza, abuso o pressione contro di lei. La sua versione dei fatti arriva dopo le accuse che hanno fatto discutere negli ultimi giorni.

Brando Ephrikian ha replicato alle gravi accuse mosse da Raffaella Scuotto. L'ex tronista di Uomini e Donne sostiene di non avere mai esercitato alcuna forma di violenza contro la sua ex fidanzata.🔗 Leggi su Fanpage.it

Approfondimenti su Brando Ephrikian

Dopo mesi di silenzio, Raffaella Scuotto rompe gli schemi e accusa l’ex tronista di averla vittima di violenza.

Recenti sviluppi sui social hanno riacceso l’attenzione su Brando Ephrikian e Raffaella Scuotto, protagonisti di Uomini e Donne.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Brando Ephrikian

