Iran manager italiana bloccata a Dubai | Stanotte allarme missili nessuna informazione ufficiale

Una manager italiana è rimasta bloccata a Dubai mentre si trovava in viaggio da Iran, a causa di un allarme missili segnalato durante la notte. Finora non ci sono comunicazioni ufficiali, ma un post del consolato invita a rimanere al riparo. La situazione ha generato preoccupazione tra i residenti e i viaggiatori presenti nella zona, senza ulteriori dettagli disponibili.

(Adnkronos) – "Non abbiamo aggiornamenti. Solo un post Instagram del consolato che dice di stare 'shelter in place' (restare al riparo ndr), circa un'ora fa. Questa notte abbiamo ricevuto l’allarme di un probabile attacco missilistico. Non sappiamo fino a quando dobbiamo stare qui. Nessuna informazione ufficiale. Lo spazio aereo è chiuso e via terra dall’Oman. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com Attacco all'Iran, BigMama bloccata a Dubai: "Sentiamo i missili sulla testa"(LaPresse) – “Ciao ragazzi, stasera vi chiedo di darci una mano, perché stiamo vivendo un vero incubo. Leggi anche: Iran, manager bloccato a Milano: “A Dubai c’è la mia famiglia, missili in area dove viviamo” Aggiornamenti e contenuti dedicati a Iran. Discussioni sull' argomento Iran, manager bloccato a Milano: 'A Dubai c'è la mia famiglia, missili in area dove viviamo'; Dubai, i turisti romani in trappola in vacanza: Eravamo in spiaggia, poi i missili; Iran, manager bloccato a Milano: A Dubai c’è la mia famiglia, missili in area dove viviamo; Khamenei e’ morto, festa a Teheran: i video dall’Iran. Fuoco incrociato tra Iran e Israele, con tutta la regione in fiamme: avvertite numerose esplosioni questa mattina a Gerusalemme, Dubai, Abu Dhabi e Doha. Un morto in Bahrein per gli attacchi iraniani. Nella notte l'aviazione israeliana ha colpito obiettivi nel su facebook Ziarati: “Non è ancora il giorno della libertà per il mio Iran Il futuro è pieno di dubbi” x.com