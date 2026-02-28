Attacco all' Iran BigMama bloccata a Dubai | Sentiamo i missili sulla testa

Un attacco all'Iran ha portato a un episodio di blocco della nave BigMama a Dubai, con i membri dell'equipaggio che riferiscono di aver ascoltato i missili volare sopra le loro teste. Attraverso un messaggio, un rappresentante della nave ha chiesto aiuto, descrivendo la situazione come un incubo in corso. La nave si trova nel porto di Dubai da quando l’attacco è avvenuto.

(LaPresse) – “Ciao ragazzi, stasera vi chiedo di darci una mano, perché stiamo vivendo un vero incubo. Siamo tantissimi italiani in questa situazione in questo momento, quindi vi prego di condividere, di ascoltare, di cercare di muovere tutte le forze possibili. Stamattina sono partita dall’aeroporto di Malè, il mio volo è stato dirottato nel deserto, nei pressi di Dubai. Siamo stati poi portati a Dubai in un hotel e adesso ci pregano di rimanere nell’hotel e di fare attenzione il più possibile”. Così, in un video pubblicato sul suo profilo Instagram, la cantante Big Mama, bloccata a Dubai in seguito alla chiusura dello spazio aereo negli Emirati Arabi Uniti e in diversi altri Paesi della regione mediorientale in seguito all’attacco di Stati Uniti e Israele all’Iran. 🔗 Leggi su Lapresse.it

