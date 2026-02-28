Iran manager bloccato a Milano | A Dubai c’è la mia famiglia missili in area dove viviamo

Un manager iraniano si trova bloccato a Milano, mentre la sua famiglia risiede a Dubai. Durante la giornata, ha mantenuto contatti con sua moglie per aggiornamenti e comunicazioni. La situazione ha attirato l’attenzione sui problemi di mobilità tra le due città, con riferimenti a missili in aree vicine alla residenza della famiglia. La vicenda si sviluppa in un contesto di tensioni geopolitiche e limitazioni di movimento.

"Ho lasciato la mia famiglia a Dubai. Ho comunicato con mia moglie per tutta la giornata. Mi ha raccontato che un paio di missili sono arrivati nell'area dove viviamo, nel deserto, ma sono stati intercettati dalla contraerea degli Emirati. Sia mia moglie che mio figlio stanno bene, loro si sono sentiti con amici.