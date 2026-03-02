Iran l’uccisione di Khamenei porta incertezza e il rischio di maggiore radicalizzazione | era lui l’argine allo sviluppo dell’atomica

L’uccisione di Ali Khamenei in Iran ha creato un clima di incertezza e aumentato il rischio di una possibile radicalizzazione. Khamenei, considerato una figura chiave nel sistema della Repubblica islamica, era ritenuto un argine allo sviluppo del programma nucleare. La sua morte ha sollevato domande sulla stabilità politica e sulla futura linea di governo nel paese.

Esiste un malinteso alla base dell’uccisione della Guida Suprema iraniana, Ali Khamenei. Deriva dall’approssimazione con cui è stato descritto il sistema della Repubblica islamica nel tentativo di rimarcarne gli aspetti illiberali ed oscurantisti. A lungo è sembrata una questione semantica, che di volta in volta produceva definizioni binarie ed opposte barricate: l’Iran è una dittatura o no? E se è una dittatura, chi è il capo? Le risposte a queste domande hanno finito per generare approcci sempre più massimalisti e polarizzati, nonché, da ultimo, la decisione di assassinare Khamenei, nella convinzione americana che per far crollare un sistema si debba “decapitarlo”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

