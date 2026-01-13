il venezuela a trazione usa spaventa la russia che sul petrolio corre ai ripari

Le recenti mosse degli Stati Uniti nel settore petrolifero, con l’obiettivo di ristrutturare l’industria venezuelana, hanno suscitato preoccupazioni in Russia. Mosca teme che un rafforzamento delle compagnie occidentali possa influenzare gli equilibri energetici globali, mettendo a rischio gli interessi russi. Questa crisi evidenzia le tensioni geopolitiche legate alle risorse di petrolio e le strategie delle grandi potenze per proteggere le proprie posizioni nel mercato energetico internazionale.

La tensione, a Mosca, deve essere davvero alta. Da quando Donald Trump ha chiamato a raccolta le grandi compagnie petrolifere mondiali (Eni inclusa) per tentare di metter su una cordata di big oil con cui rilanciare con oltre 100 miliardi di dollari l’industria del greggio venezuelana, dall’immane potenziale inespresso, in Russia è scattato l’allarme rosso. Uno dei tanti in questi anni di guerra. Il fatto è che la Russia sempre più strozzata dalle sanzioni, al punto da dover ricorrere alla digitalizzazione della sua moneta per imboscare quel poco di transazioni che ancora sfuggono alle maglie delle restrizioni, ha paura di essere messa all’angolo nello scacchiere dell’oro nero. 🔗 Leggi su Formiche.net

