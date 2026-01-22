Lite alla Camera M5s e Avs contro Giorgia Meloni | Venga in Aula Esplode la rissa

Nella seduta di ieri alla Camera, si è verificato un acceso confronto tra il Movimento 5 Stelle, Avs e il governo, rappresentato da Giorgia Meloni. La discussione, caratterizzata da momenti di tensione e richieste di intervento, ha evidenziato le divergenze politiche in atto. Questo episodio riflette le difficoltà di dialogo e il clima di confronto che attraversa l’attuale panorama parlamentare italiano.

L’apertura dei lavori dell’Aula della Camera di ieri è stata segnata da tensione, proteste e botta e risposta incrociati tra maggioranza e opposizione. Quello che doveva essere un normale inizio di seduta si è trasformato in un acceso dibattito politico, con la presidente di turno Anna Ascani costretta più volte a richiamare i deputati all’ordine. Il clima rovente nasce dall’intervento della pentastellata Chiara Appendino, che ha rilanciato la richiesta di Avs affinché la premier Giorgia Meloni si presenti in Parlamento a chiarire la linea del governo su temi internazionali cruciali come la Groenlandia e il Board of Peace per Gaza. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Editoria: Avs, Pd e M5s alla Camera, 'governo in aula su vicenda Gedi'I gruppi di Avs, Pd e M5s hanno richiesto ufficialmente alla Camera che il governo sia presente in aula per affrontare la questione Gedi, suscitando attenzione sulla delicata vicenda editoriale.

"Meloni in Aula", lite alla Camera tra Fratelli d'Italia e le opposizioniDurante l'apertura dei lavori in Aula alla Camera, si sono registrate tensioni tra Fratelli d'Italia e le opposizioni, con proteste e scambi di battute.

