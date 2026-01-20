Groenlandia | Pd-M5S-Avs ' Meloni in aula' Schlein scrive a premier danese ' sostegno' **

Il Pd, il M5S e Avs hanno richiesto formalmente alla premier Giorgia Meloni di presentarsi in Parlamento per illustrare la posizione italiana in vista del prossimo Consiglio europeo straordinario. La richiesta, già avanzata con una lettera ai presidenti di Camera e Senato, viene ribadita oggi in aula a Montecitorio, evidenziando l'importanza di un confronto chiaro e trasparente sulle tematiche europee che coinvolgono l’Italia.

Roma, 20 gen. (Adnkronos) - Dopo la lettera ieri ai presidenti di Camera e Senato, oggi Pd, M5S e Avs ribadiscono la richiesta in aula a Montecitorio: la premier Giorgia Meloni venga in Parlamento a spiegare la posizione dell'Italia in vista del Consiglio straordinario Ue di giovedì. Serve chiarezza, insistono le opposizioni, perché nel governo manca: l'Italia che intende fare di fronte alle minacce di Trump? La richiesta di Pd, M5S e Avs. Intanto la segretaria del Pd, Elly Schlein, mette agli atti da che parte stanno i dem italiani in una lettera alla premier danese Matte Frederiksen: "solidarietà e inequivocabile sostegno" a Copenaghen di fronte alle "ripetute e continue minacce del presidente degli Stati Uniti Trump contro la sovranità territoriale della Danimarca e il diritto all'autogoverno della Groenlandia". 🔗 Leggi su Iltempo.it

Ue: Avs-M5s-Pd, 'Meloni in aula prima del Consiglio, serve mandato chiaro'Avs, M5s e Pd hanno presentato in aula la richiesta di incontrare la premier Giorgia Meloni prima del Consiglio Ue dedicato alla Groenlandia, previsto per giovedì 22.

Editoria: Avs, Pd e M5s alla Camera, 'governo in aula su vicenda Gedi'I gruppi di Avs, Pd e M5s hanno richiesto ufficialmente alla Camera che il governo sia presente in aula per affrontare la questione Gedi, suscitando attenzione sulla delicata vicenda editoriale.

