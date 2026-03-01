Strage nella scuola femminile in Iran 148 studentesse uccise La Cnn | Base militare a 60 metri
Una scuola femminile in Iran è stata scena di una strage che ha causato la morte di 148 studentesse, molte delle quali bambine e adolescenti. La CNN ha riferito che l'edificio si trova a circa 60 metri da una base militare. Sul posto ci sono 95 feriti, molti in condizioni critiche. La tragedia ha sconvolto la comunità locale.
Centoquarantotto vite spezzate, quasi tutte bambine e adolescenti. Novantacinque ferite, molte in condizioni gravissime. È il drammatico conto delle vittime dell’esplosione – secondo le informazioni della Mezzaluna rossa – che ha devastato una scuola femminile a Minab, nel sud dell’Iran, durante gli attacchi congiunti condotti da Stati Uniti e Israele. L’edificio colpito è la scuola Shajaba Tayyiba. Un luogo di studio, di amicizie, di sogni ancora acerbi. Si trovava a circa 60 metri da una base militare iraniana: una distanza brevissima, quasi un confine invisibile tra la quotidianità di ragazze in aula e la realtà di un obiettivo strategico. La CNN ha geolocalizzato i video provenienti dalla scena, confermando la stretta vicinanza tra la scuola e l’installazione militare. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
