Strage nella scuola femminile in Iran 148 studentesse uccise La Cnn | Base militare a 60 metri

Una scuola femminile in Iran è stata scena di una strage che ha causato la morte di 148 studentesse, molte delle quali bambine e adolescenti. La CNN ha riferito che l'edificio si trova a circa 60 metri da una base militare. Sul posto ci sono 95 feriti, molti in condizioni critiche. La tragedia ha sconvolto la comunità locale.