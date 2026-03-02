Iran la scelta di Israele | Ottolenghi cosa c' è dietro l' eliminazione di Khamenei

In Iran, si parla di una decisione di Israele riguardo all'eliminazione di Khamenei. Ottolenghi ha commentato questa scelta, mentre la guerra tra Iran, Stati Uniti e Israele è appena iniziata e il suo esito non è prevedibile. La nuova fase del conflitto si svolge secondo alcune dinamiche già note, anche se il quadro generale resta incerto.

La guerra è appena iniziata e il suo esito è incerto. Anche questa nuova fase del conflitto tra l’ Iran da una parte, gli Stati Uniti e Israele dall’altra, segue però alcune logiche e traiettorie. Ce le spiega Emanuele Ottolenghi, primo ricercatore senior del Center for Researching Terror Financing. Perché Israele ha attaccato per primo? «Ha attaccato per primo solo di pochi minuti. Si tratta con evidenza di un piano coordinato, con una divisione delle funzioni e delle mansioni, non davvero un piano israeliano a cui gli Usa si siano aggregati. In questa prima fase gli americani stanno concentrandosi sulla neutralizzazione delle difese antiaeree e navali dell’Iran e sulla distruzione delle basi e rampe missilistiche, mentre Israele sta prendendo di mira la leadership del regime iraniano. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

