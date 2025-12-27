Somaliland Israele ne riconosce l’indipendenza | cosa si cela dietro la scelta di Bibi e il dubbio di Trump
Una sottile striscia di territorio, all’estremità nord-occidentale della Somalia che si affaccia sulla costa meridionale del golfo di Aden. E’ il Somaliland, Paese che ha dichiarato la sua indipendenza nel 1991 e che da decenni spinge per ottenere il riconoscimento internazionale. La repubblica autoploclamata ha una sua relativa autonomia, una propria moneta e un proprio . 🔗 Leggi su Ildifforme.it
L’annuncio del primo ministro israeliano Netanyahu, che il 26 dicembre ha dichiarato il riconoscimento della Repubblica del Somaliland da parte di Israele, ha scatenato dure reazioni a livello internazionale. Diversi Paesi e organizzazioni hanno respinto tale - facebook.com facebook
