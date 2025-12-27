Una sottile striscia di territorio, all’estremità nord-occidentale della Somalia che si affaccia sulla costa meridionale del golfo di Aden. E’ il Somaliland, Paese che ha dichiarato la sua indipendenza nel 1991 e che da decenni spinge per ottenere il riconoscimento internazionale. La repubblica autoploclamata ha una sua relativa autonomia, una propria moneta e un proprio . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Somaliland, Israele ne riconosce l’indipendenza: cosa si cela dietro la scelta di Bibi e il dubbio di Trump

Leggi anche: Israele riconosce Somaliland "sovrano"

Israele riconosce il Somaliland scatenando l’ira dei paesi arabi. Trump: «Studieremo la questione» - Il premier israeliano e il ministro degli Esteri hanno firmato insieme al presidente del Somaliland una dichiarazione di reciproco riconoscimento. editorialedomani.it