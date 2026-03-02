Iran la diretta | drone contro base inglese a Cipro pioggia di fuoco sul Golfo

In Iran, il terzo giorno di conflitto si apre con una serie di eventi militari. Un drone lanciato dall’Iran ha colpito una base inglese a Cipro, mentre nel Golfo si sono verificati numerosi attacchi con esplosioni e incendi. Nel frattempo, Hezbollah dal Libano ha lanciato un attacco contro Israele, segnando un ulteriore escalation della situazione.

Il terzo giorno di guerra in Iran si apre con la controffensiva di Hezbollah, che dal Libano ha attaccato Israele. Operazioni militari in tutto il Golfo, con i "Proxy" di Teheran in azione. Nodo-successione: dopo Khamenei "ho tre ottime scelte per guidare il Paese", ha spiegato Donald Trump. La guerra, ha aggiunto il presidente degli Stati Uniti, "durerà anche quattro-cinque settimane" se necessario. Segui qui la diretta della giornata: Ore 8.10: Bombe sui paesi del Golfo - Si estende il conflitto in Medio Oriente dopo i raid lanciati sull'Iran da parte di Israele e Usa. Nella notte l'esercito israeliano ha ripreso a bombardare la capitale libanese Beirut, segnatamente alcuni centri di comando della milizia filosciita Hezbollah, e fonti locali riferiscono di almeno 30 morti. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

La guerra si allarga: nuovi raid sull'Iran. Trump: «Operazioni per almeno 4 settimane. Ora i nuovi leader vogliono parlare»| Drone di Teheran sulla base britannica di Cipro, lanci dal Libano su HaifaDAL NOSTRO INVIATO GERUSALEMME - Il giorno numero 2 della guerra preventiva contro l’Iran sferrata da Stati Uniti e Israele si è concluso.

Cipro, attacco con drone a base della Royal Air Force. Perché la Gran Bretagna è presa di miraUna base della Royal Air Force britannica a Cipro è stata presa di mira da un «sospetto attacco con droni» domenica sera.

Allarme della Nato per le conseguenze dell’attacco israelo-statunitense all’Iran: il generale Alexus Grynkewich ha infatti affermato che l’Alleanza ha "riadattato" il posizionamento delle forze, adeguandole alla necessità di "difendere da potenziali minacce i 32 facebook

