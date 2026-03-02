Cipro attacco con drone a base della Royal Air Force Perché la Gran Bretagna è presa di mira

Una base della Royal Air Force a Cipro è stata colpita domenica sera da un presunto attacco con droni. L’incidente è stato segnalato dalle autorità locali e ha coinvolto un’area sotto controllo britannico. Non sono stati riportati feriti o danni significativi, ma l’episodio ha suscitato l’attenzione delle forze di sicurezza della zona. La situazione viene attualmente monitorata dalle autorità competenti.

Una base della Royal Air Force britannica a Cipro è stata presa di mira da un «sospetto attacco con droni» domenica sera. Lo ha confermato il Ministero della Difesa inglese, che ha dichiarato che le forze armate stavano rispondendo all'attacco alla base di Akrotiri, a Cipro appunto, intorno a mezzanotte ora locale. Secondo quanto appreso dalla BBC, non ci sono state vittime nel presunto attacco. «La nostra protezione militare nella regione è ai massimi livelli e la base è intervenuta per difendere la nostra gente», ha detto il Ministero della Difesa. Un presunto raid che avviene dopo che il premier inglese Sir Keir Starmer ha dichiarato che il Regno Unito ha accettato la richiesta degli Stati Uniti di utilizzare le basi militari britanniche per attacchi «difensivi» contro i siti missilistici iraniani. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

