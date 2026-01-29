Durante le Olimpiadi, il caso Pasdaran esplode dopo un errore involontario di Balboni, un esponente del Movimento 5 Stelle. L’autogol ha attirato l’attenzione, anche se l’ambasciata iraniana ha prontamente smentito ogni coinvolgimento. La polemica si accende mentre si cerca di fare chiarezza sulla vicenda.

Dopo gli sgherri anti-immigrati di Trump dell’Ice, i Pasdaran, il corpo militare difensore della Repubblica islamica dell’Iran. La vicenda della sicurezza degli atleti alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina non solo non si sgonfia, ma, anzi cresce. Mettendo sempre più in imbarazzo il governo, in particolare i ministri Matteo Piantedosi e Antonio Tajani. La rivelazione involontaria del meloniano Balboni sui Pasdaran. Per raccontare l’ennesima dimostrazione di pressapochismo, si deve riavvolgere il nastro a martedì sera, quando, a Roma il presidente meloniano della Commissione Affari costituzionali del Senato, Alberto Balboni, nel tentativo di schernire l’opposizione sulle proteste anti-Ice e difendere i balbettii dell’esecutivo sovranista, si è lasciato sfuggire che a proteggere la delegazione iraniana sarebbero stati appunto i famigerati Pasdaran (corpo che, tra l’altro, Tajani intende inserire nella lista delle organizzazioni terroristiche). 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Olimpiadi, dopo l’Ice scoppia il caso Pasdaran: a sollevarlo (involontariamente) un autogol del meloniano Balboni. Ma l’ambasciata iraniana smentisce

Approfondimenti su Olimpiadi Italia

Dopo le dichiarazioni del presidente della commissione Affari costituzionali, Alberto Balboni, si riaccende il caso pasdaran alle Olimpiadi.

La polemica sulle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 si infiamma ancora, questa volta per un caso legato all’Iran.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Olimpiadi Italia

Argomenti discussi: Agenti Usa dell'Ice a Milano-Cortina? Cosa sappiamo; Il governo ha chiarito che ruolo avrà l’ICE alle Olimpiadi; Dopo le versioni discordanti, l'Ice conferma: sarà in Italia per le Olimpiadi. Supporterà la mitigazione dei rischi legati alla criminalità e accompagnerà JD Vance; L'Ice in Italia per i Giochi invernali, portavoce: Collaboreranno alla sicurezza delle Olimpiadi.

