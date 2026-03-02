Iran i sostenitori del regime in piazza a Roma

A tre giorni dall’avvio di un’operazione militare supportata da Stati Uniti e Israele contro l’Iran, alcuni membri della comunità iraniana a Roma si sono radunati davanti all’ambasciata americana di via Veneto. La manifestazione ha visto la partecipazione di sostenitori del regime che hanno espresso il loro dissenso con sventolio di bandiere e slogan. La protesta si è svolta nel centro della città, attirando l’attenzione dei passanti.

A tre giorni dall’inizio dell’ operazione militare sostenuta da Stati Uniti e Israele contro l’Iran, la comunità iraniana a Roma scende di nuovo in piazza davanti l’ambasciata americana di via Veneto. Al contrario di domenica, quando le strade della capitale sono state animate dai festeggiamenti per la morte di Ali Khamenei e a sostegno dell’intervento israelo-americano, questa volta a manifestare è stata la parte legata al regime. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Iran, i sostenitori del regime in piazza a Roma Esuli e attivisti in piazza a Roma per l’Iran: “Qui contro il regime sanguinario, ma sul nostro futuro decidiamo noi. No a ingerenze Usa”“Siamo qui in piazza contro il regime sanguinario e misogino degli Ayatollah, che sta massacrando nel silenzio i nostri ragazzi in Iran, togliendo... “Facciamo crollare il regime”: la voce dell’Iran in piazza del NettunoDopo la manifestazione di ieri, anche questa mattina circa trecento persone si sono ritrovate in piazza del Nettuno, nonostante il maltempo e una... Iran, la marcia dei Radicali con i sostenitori di Pahlavi. Cori e manifesti pro-Scià. Tutto quello che riguarda Iran. Temi più discussi: Iran, sostenitori del regime piangono la morte di Khamenei; Iran, a Torino la manifestazione dei sostenitori del figlio dello Scià: Può unire il Paese; Teheran, migliaia di sostenitori di Khamenei in piazza dopo la sua morte; Propaganda, timori ed esultanza sui social. Finito l'islam politico. No a fantocci Usa. Iran, a Torino la manifestazione dei sostenitori del figlio dello Scià: Può unire il PaeseIl giorno dopo l'uccisione dell'ayatollah Khamenei, si sono dati appuntamento al parco tra Torino e Nichelino. A chi condanna l'interventismo Usa rispondono: A mani nude non si può combattere contro ... rainews.it L'attacco «disgustoso e malvagio» all'Iran divide i sostenitori MAGAL'azione militare in Iran decisa da Trump ha provocato una veemente opposizione e una condanna senza mezzi termini tra alcune figure di spicco del movimento Make America Great Again (MAGA) del ... laregione.ch Voci arabe sulla guerra in Iran: le reazioni di tv e giornali del Medio Oriente Leggi l’articolo qui - facebook.com facebook "Sull'Iran la sinistra è senza identità. Temono di sembrare pro-Trump", dice Fiano. Tutti in piazza per il popolo iraniano, ma non M5s, Avs e Pd. "Nel vuoto di proposta del pensiero progressista si è fatta strada la destra". Di @riccardocarly x.com