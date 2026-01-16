Esuli e attivisti in piazza a Roma per l’Iran | Qui contro il regime sanguinario ma sul nostro futuro decidiamo noi No a ingerenze Usa

Esuli e attivisti si sono radunati a Roma per denunciare le violazioni dei diritti umani in Iran. La protesta evidenzia la volontà di opporsi al regime degli Ayatollah, ritenuto sanguinario e misogino, e sottolinea l’importanza di decidere autonomamente il proprio futuro, senza ingerenze esterne come quelle degli Stati Uniti. La manifestazione mira a sensibilizzare l’opinione pubblica sulla situazione nel paese e sulla repressione in atto.

“Siamo qui in piazza contro il regime sanguinario e misogino degli Ayatollah, che sta massacrando nel silenzio i nostri ragazzi in Iran, togliendo internet. Il mondo e paesi come l’Italia siano la voce di questi ragazzi”. Circa un migliaio di persone, tra esuli e attivisti, si sono radunate in piazza del Campidoglio a Roma per la manifestazione in solidarietà con le proteste del popolo iraniano, organizzata da Amnesty International e Women Life Freedom for Peace and Justice e alla quale hanno preso parte anche i partiti Pd, Avs, M5s e +Europa. “Con il popolo iraniano, autodeterminazione, pace e diritti ”, si leggeva su uno striscione con i colori dell’arcobaleno, mentre altri chiedevano il ripristino dell’accesso a Internet con il quale il regime sta cercando di oscurare i massacri. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

