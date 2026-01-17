Facciamo crollare il regime | la voce dell’Iran in piazza del Nettuno

Nella piazza del Nettuno, anche questa mattina si è svolta una protesta di circa trecento persone, nonostante le condizioni meteorologiche avverse. L'evento, intitolato “Scendiamo in piazza per la pace e per i diritti”, rappresenta un momento di mobilitazione condivisa per chiedere cambiamenti e rispettare i diritti fondamentali, continuando così il movimento iniziato con le manifestazioni di ieri.

Dopo la manifestazione di ieri, anche questa mattina circa trecento persone si sono ritrovate in piazza del Nettuno, nonostante il maltempo e una lieve pioggia, per la manifestazione "Scendiamo in piazza per la pace e per i diritti". L'iniziativa, annunciata dalla locandina diffusa nei giorni scorsi, ha messo al centro la richiesta di pace, disarmo e rispetto del diritto internazionale, con un focus esplicito sulla repressione in Iran. Alla base della mobilitazione c'è l'appello promosso dall'Anpi, che denuncia il ritorno di "logiche di potenza, l'uso della guerra come strumento politico e l'erosione dei principi fondanti della Carta delle Nazioni Unite".

