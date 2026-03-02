I parenti dei turisti italiani bloccati in Iran stanno aspettando il ritorno dei loro cari a Fiumicino. Un volo charter è in arrivo da Muscat, Oman, con 127 italiani trasferiti da Dubai con l’assistenza della Farnesina. I cittadini italiani erano stati bloccati in Iran e sono stati trasportati prima a Dubai, poi in Oman, in vista del rientro in Italia.

É in arrivo a Fiumicino da Muscat, in Oman, un primo volo charter con 127 cittadini italiani bloccati e trasferiti da Dubai in Oman con assistenza della Farnesina. Ad Abu Dhabi, Dubai e Oman ambasciate e consolati stanno lavorando per favorire il trasferimento di cittadini italiani verso aeroporti della regione operativi. La compagnia aerea Etihad sta organizzando brevi aperture anche dell’aeroporto di Abu Dhabi. Nello scalo romano, i parenti di alcuni dei turisti rimasti bloccati raccontano le esperienze vissute dai propri familiari. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Iran, i parenti dei turisti italiani bloccati attendono il ritorno dei cari a Fiumicino

Vacanze in Usa, i turisti (anche italiani) dovranno mostrare le attività sui social e i nomi dei parenti. Cosa cambia e da quandoAndare in vacanza negli Stati Uniti potrebbe diventare più difficile del previsto per i turisti di diversi Paesi, compresi gli italiani.

Ucraina, i parenti dei militari morti ricordano i loro cari proiettando luci verso il cielo: le immaginiYevheniia Volhina, la madre del militare caduto Viacheslav Volhin, si è unita a centinaia di altri parenti presso il Campo delle sepolture onorarie...

Contenuti utili per approfondire Iran

Temi più discussi: Attacco Usa-Israele a Iran. Sabahi: Porterà morti, feriti e distruzione. Situazione non sfugga di mano; I miei parenti in Iran e quella foto in cui sorridono: ‘Guardaci, qui la nostra vita dura poco’; Conflitto in Iran, le reazioni dagli USA e dei mercati energetici; Attacco Iran, a Milano un minuto di silenzio per le vittime della repressione.

Il sindaco di Rimini e l'attacco all'Iran: «Prego per i miei amati parenti e il popolo iraniano. Non credo agli esportatori di democrazia, lì nessuna pace finché esisteranno ...Il primo cittadino: «Sono nato da mamma riminese e da papà persiano e sono stato spesso in Iran, soprattutto in passato e alcuni parenti stretti vivono ancora lì ... corrieredibologna.corriere.it

Iran, Arash e Tina: «Il regime arresta anche i parenti dei manifestanti, abbiamo paura che portino via i nostri familiari»Protestavano quando vivevano in Iran, ancora adolescenti, e continuano a farlo oggi che sono una giovane coppia di professionisti, ingegnera lei, architetto lui. Vivono a Milano e «ora stiamo ... vita.it

Israele, Iran e Stati Uniti sono impegnati in un conflitto informatico in altrettanto rapida escalation che prende di mira i rispettivi governi, eserciti e infrastrutture critiche. L'offensiva finora e quello che potrebbe ancora accadere - facebook.com facebook

La "Epic Fury" contro "l'intollerabile minaccia" dell'Iran. Il presidente Usa: "Non avranno mai un'arma nucleare" x.com