Ucraina i parenti dei militari morti ricordano i loro cari proiettando luci verso il cielo | le immagini

Yevheniia Volhina, madre di un soldato morto, ha acceso luci nel cielo di Lviv per ricordare suo figlio e altri militari caduti. La donna si è unita a decine di parenti presso il Campo delle sepolture onorarie, dove hanno proiettato immagini luminose in segno di commemorazione. La cerimonia, organizzata per il quarto anniversario dell’invasione russa, ha attirato molte famiglie che cercano di mantenere vivo il ricordo dei loro cari. Le luci hanno illuminato la notte in un gesto di speranza.

Yevheniia Volhina, la madre del militare caduto Viacheslav Volhin, si è unita a centinaia di altri parenti presso il Campo delle sepolture onorarie di Lviv per onorare coloro che morirono difendendo l’ Ucraina e per celebrare il quarto anniversario dell’ invasione russa. “Ha dato la sua vita. E capisco che ha dato la sua vita prima di tutto per me, per i suoi cari, ma anche per tutti coloro che vivono non solo in Ucraina”, ha detto Yevheniia Volhina a proposito di suo figlio Viacheslav. Raggi di ricordo sono stati proiettati nel cielo lunedì sera sopra le tombe come simbolo di gratitudine, dolore e memoria duratura. 🔗 Leggi su Lapresse.it

