Vacanze in Usa i turisti anche italiani dovranno mostrare le attività sui social e i nomi dei parenti Cosa cambia e da quando

Le nuove normative per i viaggi negli Stati Uniti richiedono ai turisti di condividere sui social le attività svolte e di fornire i nomi dei parenti. Questa misura, in vigore da una data specifica, introduce cambiamenti significativi per chi desidera visitare il paese, rendendo il processo di accesso più complesso e selettivo.

Andare in vacanza negli Stati Uniti potrebbe diventare più difficile del previsto per i turisti di diversi Paesi, compresi gli italiani. L'amministrazione guidata da Donald Trump ha. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Vacanze in Usa, i turisti (anche italiani) dovranno mostrare le attività sui social e i nomi dei parenti. Cosa cambia e da quando

Tassa di soggiorno incasso da 580mila euro per il 2026 Il Pd | Frontini la usa come bancomat - Zazoom Social News

People We Meet on Vacation - Zazoom Social News

Vacanze in Usa, i turisti (anche italiani) dovranno mostrare le attività sui social e i nomi dei parenti. Cosa cambia e da quando - Andare in vacanza negli Stati Uniti potrebbe diventare più difficile del previsto per i turisti di diversi Paesi, compresi gli italiani. Riporta leggo.it

Stretta Usa sui turisti: controlli sui social degli ultimi 5 anni. Come cambia l’Esta anche per gli italiani - Il vecchio portale farà spazio a una App: saranno obbligatori anche dati biometrici (compreso il Dna), selfie e contatti dei familiari ... Scrive quotidiano.net

I turisti stranieri hanno fatto registrare 48,9 milioni di arrivi e 149,2 milioni di presenze, ma il turismo interno è in calo, con gli italiani che rinunciano alle vacanze per motivi economici - facebook.com Vai su Facebook