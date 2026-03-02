Il Segretario alla Difesa degli Stati Uniti ha dichiarato che l’attuale conflitto non sarà paragonabile a quello in Iraq. Ha inoltre confermato che un quarto militare americano è stato ucciso. Hegseth ha specificato che gli Stati Uniti non hanno iniziato questa guerra, ma che, sotto la presidenza Trump, la stanno comunque portando avanti.

"Non abbiamo iniziato questa guerra, ma sotto la presidenza Trump la stiamo portando a termine". Il Segretario alla Difesa degli Stati Uniti Pete Hegseth cerca di rassicurare. "Non è come l'Iraq, non sarà infinito". Poi ricorda che per "47 lunghi anni" l'Iran ha condotto una "guerra selvaggia e unilaterale contro l'America". E lo han fatto attraverso “il sangue del nostro popolo, le autobomba a Beirut, gli attacchi missilistici alle nostre navi, gli omicidi nelle nostre ambasciate, gli ordigni lungo i cigli delle strade in Iraq e in Afghanistan”. Non sarà infinita la guerra al regime degli Ayatollah, insiste Hegseth, ma distruzione delle forze di Teheran "non avverrà dall'oggi al domani". 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Iran, Hegseth rassicura: "Non sarà come l'Iraq". Poi conferma: "Morto il quarto militare Usa"

Usa e Israele vogliono costringere l’Iran a interrompere il programma militare. Ma Teheran ora gode del sostegno militare cineseMentre il complesso negoziato tra Iran e Stati Uniti sembra galleggiare in un allarmante stallo, proseguono con regolarità le manovre e gli...

Groenlandia, la Francia rassicura sull’ipotesi intervento Usa: “No opzione militare”(Adnkronos) – Il ministro degli Esteri francese, Jean-Noël Barrot, invita alla prudenza sulle voci circa l'ipotesi di un intervento americano in...

Altri aggiornamenti su Iran.

Iran, Hegseth rassicura: Non sarà come l'Iraq. Poi conferma: Morto il quarto militare UsaNon abbiamo iniziato questa guerra, ma sotto la presidenza Trump la stiamo portando a termine. Il Segretario alla Difesa degli Stati ... iltempo.it

Crisi Iran: la conferenza di Hegseth, Segretario della difesa Usa: «Non abbiamo cominciato la guerra, la stiamo finendo. Il popolo iraniano approfitti di questa occasione ...Il funzionario Usa: «Questo non è l'Iraq, non è una guerra infinita. Truppe Usa sul campo°? Ci spingeremo fino a dove necessario» ... corriere.it