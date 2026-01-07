Groenlandia la Francia rassicura sull’ipotesi intervento Usa | No opzione militare

Il ministro degli Esteri francese, Jean-Noël Barrot, ha sottolineato l’importanza di valutare con cautela le voci sull’ipotetico intervento militare degli Stati Uniti in Groenlandia. In un’intervista a France Inter, ha invitato a non eccedere nelle interpretazioni, mantenendo un atteggiamento di prudenza e attenzione sulla questione, rassicurando sulla mancanza di opzioni militari in atto.

(Adnkronos) – Il ministro degli Esteri francese, Jean-Noël Barrot, invita alla prudenza sulle voci circa l'ipotesi di un intervento americano in Groenlandia: "bisogna stare attenti" sulla questione della Groenlandia – ha dichiarato a France Inter – "a non dare troppa importanza a certe voci che si stanno esprimendo" dagli Stati Uniti, pur "prendendole sul serio". Per . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it Leggi anche: Trump non molla: vuole comprare la Groenlandia, ma c'è anche l'opzione militare Leggi anche: Donald Trump vuole comprare la Groenlandia: «Ma l’opzione militare è sul tavolo» La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Groenlandia, la Francia rassicura sull'ipotesi intervento Usa: "No opzione militare" - Il ministro degli Esteri Barrot parla con Rubio e invita a "non dare troppa importanza a certe voci che si stanno esprimendo" dagli Stati Uniti Il ministro degli Esteri francese, Jean- adnkronos.com Trump: La Groenlandia americana? Questione di sicurezza nazionale Con una nota congiunta i leader di Italia, Germania, Spagna, Francia, Regno Unito, Polonia e Danimarca sono intervenuti sulla questione della Groenlandia “L’integrità territoriale e l’inviolabilità dei confini” sono “principi universali, e non smetteremo di difend - facebook.com facebook Molto bene dichiarazione congiunta Italia, Francia, Germania, Polonia, Spagna, Regno Unito e Danimarca sulla #Groenlandia. Sulle questioni che riguardano il futuro dei territori devono decidere i popoli. L’Europa deve essere unita. Bene che Meloni abbia c x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.