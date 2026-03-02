Un attacco all’Iran ha portato alle dichiarazioni di Hegseth, che ha affermato come Teheran stesse creando uno scudo per il suo ricatto nucleare e che non si tratta di una guerra infinita. Nel frattempo, si parla di Epic Fury come l’operazione più letale, complessa e precisa mai condotta dagli Stati Uniti. La situazione si sviluppa con dichiarazioni e valutazioni sugli interventi militari.

“Epic Fury è stata l’operazione più letale, più complessa e più precisa della storia americana”. Con queste parole il segretario alla Difesa Pete Hegseth ha descritto come un successo l’offensiva congiunta israelo-americana contro l’Iran, iscrivendola nel solco della linea politica e militare seguita dall’amministrazione di Donald Trump. “Non abbiamo iniziato la guerra contro l’Iran ma sotto Donald Trump la finiremo“, ha dichiarato Hegseth in una conferenza stampa al Pentagono con il capo degli Stati Maggiori Riuniti Dan Caine, sottolineando che l’operazione dello scorso giugno “ha eliminato le loro strutture nucleari“, salvo poi accusare Teheran di aver ripreso il programma atomico. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Attacco all’Iran, Hegseth: “Teheran stava creando uno scudo per il suo ricatto nucleare. Non sarà una guerra infinita”

Hegseth: "Teheran prendeva tempo per nucleare""Le ambizioni nucleari pacifiche non hanno bisogno di essere sepolte sotto le montagne".

Attacco all'Iran, Trump: "Teheran non avrà mai l'arma nucleare"Durissime parole di Donald Trump contro l’Iran nelle ore in cui viene sferrato un attacco contro Teheran.

Iran, Trump: Il nuovo leader non sarà chi pensavamo, i candidati sono tutti mortiIl presidente Usa rivela perché non ha accettato le condizioni di Teheran che in un altro momento 'avrei accettato' ... adnkronos.com

Iran, Hegseth: «Questo non è l'Iraq, non sarà una guerra infinita»(LaPresse) - Il Segretario alla Guerra degli Stati Uniti Pete Hegseth ha affermato oggi che la guerra contro l'Iran non è paragonabile alla guerra in Iraq. «Questo non è l'Iraq - ha detto Hegseth in u ... msn.com

Corriere della Sera. . «Perché siete stati in silenzio con 40 mila morti» Con queste parole, Leila, una giovane iraniana che vive a Firenze da anni, ha momentaneamente interrotto, domenica pomeriggio, il corteo per la pace in Medio Oriente promosso da vari - facebook.com facebook

Landini, 'in Iran siamo in presenza di uno sdoganamento della guerra'. "Singolare che il nostro governo non sapesse assolutamente nulla" #ANSA x.com