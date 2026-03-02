Iran droni verso Cipro | le sirene in una base aerea britannica

Alle 12:00 alla base RAF di Akrotiri a Cipro sono state attivate le sirene, e in breve tempo sono decollati due caccia Typhoon e un aereo F-35. Le forze aeree britanniche hanno risposto immediatamente, presumibilmente per intercettare possibili droni o missili provenienti dall’Iran. La situazione ha portato alla mobilitazione delle difese aeree nella zona.

